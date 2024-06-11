В ХАМАС назвали условие для освобождения заложников из России

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что провел телефонный разговор с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Мазруком, во время которого последний назвал условие для освобождения заложников из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Богданова, представитель ХАМАС пообещал освободить двух заложников из России, если будет достигнуто соглашение по прекращению огня в секторе Газа. При этом замглавы МИД добавил, что Москва будет надеяться на освобождение россиян при «хотя бы затишье».

«Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан, они нам всегда это обещали, подтверждали свою готовность это сделать. Но для этого физически нужно превращение огня для того, чтобы хамасовцы могли передать их представителям МККК», — рассказал Богданов.



Ранее представители ХАМАС заявили о согласии с резолюцией ООН о прекращении огня.