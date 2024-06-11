В США не поддержали запрет на посещение своих ядерных объектов россиянами

Белый дом выступил против включенной Конгрессом в проект оборонного бюджета на 2025 год поправки о запрете гражданам России и Китая посещать ядерные объекты и лаборатории США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

В нем Белый дом выразил возражение против данной поправки, поскольку там считают, что данный запрет «существенно ограничит возможности США по взаимодействию с китайскими и российскими экспертами в сфере нераспространения биологического, химического и ядерного оружия».

«Существующий процесс проверки посетителей, действующий в лабораториях и объектах по производству ядерного оружия, разработан с учетом необходимости проверки угроз со стороны посетителей и защиты секретной информации», — говорится в документе.



Кроме того Белый дом возразил против ряда оборонных статей, содержащих ограничения на исследования и создание обременительных мер в отношении сотрудников», которые ведут проекты в сфере нацбезопасности. В администрации президента США уверены, что это нанесет ущерб возможностям Пентагона по привлечению специалистов из-за рубежа, которые являются «критически важными для поддержания технологического превосходства над ближайшими конкурентами».