Замначальника Генштаба ВС Армении принял участие в заседании НАТО

Заместитель начальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

По данным агентства, Ероян принял участие в заседании по видеосвязи. В своей речи он «подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Армении», а также подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой альянса, отметили в пресс-службе МО.

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Кроме того там указали, что цель встречи заключалась в обсуждении актуальных международных и региональных вопросов, вопросов сотрудничества между НАТО и государствами-партнерами.