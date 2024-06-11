В Германии сообщили, что у ВСУ скоро закончится оружие

Западные страны поставили Украине большое количество оружия, рассказал глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Вместе с тем, добавил он, если не будет новых поставок, вооружений хватит только на полгода, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в настоящее время в Берлине проходит конференция по вопросам восстановления Украины. Она предшествует саммиту в Швейцарии.

«Я должен сказать, что бюджет — это реальная проблема, и когда я смотрю на Европу в данный момент, то вижу, что у нас будут задержки с поставками на Украину, потому что у нас не хватает бюджета», — пояснил Паппергер.



Глава концерна заметил, что денежные средства в размере 100 млрд евро, предназначенные для увеличения военного производства и модернизации бундесвера, уже иссякли.

Предприниматель отметил, что Германии, как и всей Европе, требуется больше денег на поддержку Украины. Европейским политикам, добавил он, необходимо научиться планировать не 6-12 месяцев вперед, а на долгие годы.