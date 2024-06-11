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Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине МиГ-29

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной. Такое заявление сделал госсекретарь словацкого Минобороны Игор Мелихер, передает РИА Новости.

Минобороны Словакии признало незаконной передачу Украине МиГ-29
© Lenta.ru
«Истребители МиГ-29 ушли на Украину незаконно», — заявил Мелихер, добавив, что экспертного анализа, которым Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует».

В отношении экс-главы оборонного ведомства Ярослава Надя, передавшего Киеву истребители, примут «юридические меры». По словам Мелихера, Конституция Словакии запрещает правительству, которое уходит в отставку, принимать «столь важные шаги во внешней политике».

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