Белый дом высказал свою позицию по предложению Конгресса США по ДСНВ

Белый дом выступил против идеи Конгресса США запретить обмен данными с Россией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

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7 июня специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди высказался о возобновлении переговоров с Россией по ДСНВ. Он сказал, что Вашингтон готов обсуждать договор с Москвой.

Вадди добавил, что увеличение арсенала и повышение уровня боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и Китаем.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия будет реагировать на заявления Соединенных Штатов об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной.