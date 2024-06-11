В ООН прокомментировали обстрелы Садового

Управление верховного комиссара ООН по правам человека не располагает информацией об обстреле ВСУ села Садовое, в результате которого погибли 22 человека, а еще 15 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель УВКПЧ организации Джереми Лоуренс, передает «РИА Новости».

Ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил управление в связях с Западом и политической ангажированности. По его словам, УВКПЧ ООН отмывает многочисленные преступления Киева, игнорируя тысячи страниц доказательств, присланных Россией.

«У меня нет никакой конкретной информации, которой я мог бы поделиться по этому поводу. У нас ограниченные возможности для проверки информации», — сказал Лоуренс.



При этом, по его словам, управление продолжает пытаться получить информацию о жертвах среди гражданского населения, погибших при таких обстоятельствах. Он отметил, что для этого УВКПЧ намерено использовать свою «методологию и стандарты проверки».

Напомним, что ВСУ обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области 7 июня. На момент атаки в нем находилось много людей. В результате удара магазин был полностью разрушен, 22 мирных жителя погибли, еще 15 — пострадали.