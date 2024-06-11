Уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО попало на видео

Уничтожение американского танка Abrams в зоне специальной военной операции (СВО) попало на видео. Запись публикует Telegram-канал «Судоплатов».

На видео показана съемка с беспилотника. Танк украинских военных едет по проселочной дороге вдоль лесополосы, когда российский FPV-дрон наносит удар в башню. Затем машина останавливается и начинает дымиться, экипаж никак не среагировал на подлетающий к Abrams беспилотник.

«Первое попадание дроном ночью. Утром добили», — сказано в посте.



О том, где именно уничтожение танка украинских войск, не сообщается.

Ранее в июне на видео попала ликвидация еще одного американского танка Abrams под Авдеевкой. Тогда утверждалось, что цель была поражена FPV-дронами во время нанесения ударов спецназом по технике.