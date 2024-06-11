Харьковский фронт — одно из горячих направлений, имеющее стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором продвигаются Вооруженные силы (ВС) России. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, командование ВСУ стягивает резервы в регионе, так как это направление для украинского руководства значимо не только стратегически, но и политически.

Он также сообщил, что ВС России заняли еще один населенный пункт в Харьковской области и что сейчас идут бои на севере и востоке региона.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль село Тимковка на харьковском направлении и село Артемовка в Донецкой народной республике.