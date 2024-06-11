В Харькове началась массовая мобилизация врачей

В Харькове массово вызывают врачей и водителей скорой помощи в ТЦК (территориальные центры комплектации). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на рассказ сотрудника скорой помощи.

По словам врача, после прихода в военкомат для уточнения данных медиков и шоферов не выпускают. При этом отмечается, что части сотрудников все же удается получить бронь.

До этого водители скорой помощи в Одессе стали массово увольняться из-за мобилизации. Медицинские учреждения не предоставляют своим сотрудникам никакой брони от призыва на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), при этом начальство даже не обещает такую меру защиты для сотрудников.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.