Шольц отказался отправлять военных инструкторов на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны не собираются отправлять инструкторов для обучения военнослужащих на украинской территории. Об этом пишет ТАСС.

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Такое заявление Шольц сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек в ночь на 21 мая.

«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки [ВСУ] на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», - заверил канцлер Германии.



Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил главе США Джо Байдену отправить военных инструкторов на Украину, но тот идею не поддержал. Американский лидер предупредил Макрона о потенциальных рисках эскалации конфликта в случае отправки войск любой из стран НАТО на Украину, где они могут оказаться на линии огня.