Шольц отказался отправлять военных инструкторов на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны не собираются отправлять инструкторов для обучения военнослужащих на украинской территории. Об этом пишет ТАСС.
Такое заявление Шольц сделал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек в ночь на 21 мая.
«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки [ВСУ] на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», - заверил канцлер Германии.
Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил главе США Джо Байдену отправить военных инструкторов на Украину, но тот идею не поддержал. Американский лидер предупредил Макрона о потенциальных рисках эскалации конфликта в случае отправки войск любой из стран НАТО на Украину, где они могут оказаться на линии огня.