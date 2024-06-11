На вооружении воздушных сил ВСУ осталось только два боевых самолета Су-25 и около 20 - Су-24. Об этом сообщает Telegram-канал "Воевода вещает".

"Закат украинской штурмовой авиации случился", - пишут военкоры в публикации про Су-25.



Ситуация с Су-24 у украинской армии лучше, признает Telegram-канал. Так, количество "живых" самолетов различных модификаций оценивается в 20-22 машины. Этот показатель даже выше, чем до начала спецоперации.

Кроме того, на хранении находится около 40 "доноров", за счет которых можно ремонтировать поврежденные Су-24.

«Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ

Главной проблемой ВСУ относительно самолетов Су-24 военкоры называют летный состав, поскольку наиболее опытные летчики уже погибли или выбыли из строя по другим причинам. В результате самолеты пилотируют опытные экипажи, переученные гражданские пилоты и ветераны в возрасте старше 60 лет.

В четверг Минобороны РФ сообщило об уничтожении Су-25. Самолет был уничтожен ударом дрона "Ланцет" на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

Кроме того, за сутки также был уничтожен Су-27.