"Ланцет" уничтожил украинский Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области

Самолет Су-25 на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области уничтожен дроном "Ланцет". Об этом сообщили в Минобороны РФ, ведомство также публикует кадры удара.

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Отмечается, что удар был нанесен по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево. В результате прямого попадания уничтожен Су-25.

Военное ведомство сообщало, что за сутки на аэродромах базирования поражены Су-27 и Су-25 противника.

В Минобороны заявляли, что в течение суток авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 107 районах. Всего с начала СВО уничтожено 613 вражеских самолетов.