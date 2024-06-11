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Шойгу назвал цель ядерных учений России

Россия отмечает сдержанную реакцию мирового сообщества на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. ТАСС

«Напомню, что наши учения — адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима, активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам», — заявил Шойгу. Lenta.ru

«Все большему числу стран мира становится ясно, что именно безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов контроля над вооружениями привели к деградации ситуации в сфере международной безопасности», — указал он. Российская газета

Шойгу объяснил, как ядерные учения связаны с Западом и Украиной
© РИА Новости
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