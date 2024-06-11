Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ Артемовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. Такого результата добились подразделения группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве.

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Также ВС РФ нанесли поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Речь идет о районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Невское Луганской Народной Республики, говорится в сообщении МО.

Российская армия уже установила контроль на территории населенного пункта Старомайорское в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны, за успех операции отвечали бойцы группировки войск «Восток». В МО отметили, что военные продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Украинская сторона потеряла до 140 солдат, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70 и орудие Д-20. В ведомстве уточняли, что за минувшие сутки российская ПВО ликвидировала самолет МиГ-29 и перехватила две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, семь реактивных снарядов и 51 беспилотник.

Ранее служащие ВС РФ сфотографировались с российским флагом в центре взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области. На снимке солдат держит в руках триколор. Кадры запечатлели таблички государственных учреждений населенного пункта.