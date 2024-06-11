Песков объяснил значение совместных ядерных учений с Беларусью

Поддерживать боеготовность особенно важно на фоне провокаций со стороны стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, именно этим фактором объясняется необходимость проведения совместных с Республикой Беларусь учений ядерных сил.

Он также отметил, что такие учения являются "обычной практикой". Особенно в условиях ежедневных провокаций со стороны Вашингтона и европейских государств.

Напомним, что во вторник в Минобороны сообщили о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил.