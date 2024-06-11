Daily Mail: ВСУ не хватает снарядов и стволов для артиллерии

Снарядный голод ВСУ усугубился быстрым износом западных артсистем, не рассчитанных на столь интенсивную работу.

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Благодаря помощи НАТО Украина располагает обширным артиллерийским парком, где представлены как советские, так и западные орудия со всего света. С одной стороны, есть чем стрелять, а происходящее сейчас на Украине - в первую очередь, война артиллерии. С другой, такая пестрота - кошмар для расчетов, тыловиков и ремонтников.

Снаряды даже одного калибра и стандарта, но от разных производителей, годятся для одних артсистем, но не подходят другим. Выясняется все это опытным путем - иногда ценой взрыва пушек и гибели расчетов.

Да и сами пушки оказались не готовы к боевым действиям такой интенсивности.

Износ орудий, отсутствие запасных стволов и дефицит снарядов мешают ВСУ воевать в полную силу, пишет The Daily Mail со ссылкой на неназванного украинского артиллериста.