Крушение Су-34 в Северной Осетии: что случилось, была ли атака ВСУ

Самолет Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России потерпел крушение в горах Северной Осетии, сообщили в Минобороны РФ. Какие известны подробности инцидента 11 июня, есть ли погибшие и разрушения?

Что известно о крушении Су-34 в Северной Осетии

Утром 11 июня жители Северной Осетии сообщили о крушении неизвестного летательного аппарата, писал Telegram-канала Baza. По словам очевидцев, около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау. Это поселение расположено между Владикавказом и Южной Осетией.

Позднее в Министерстве обороны РФ уточнили, что на территории Северной Осетии разбился истребитель-бомбардировщик Су-34. На место падения воздушного судна вылетела комиссия ВКС России.

«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», — сказали в ведомстве.



По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. О причастности Вооруженных сил Украины к инциденту не сообщалось.

Что известно о погибших при крушении Су-34

На борту упавшего самолета находились двое пилотов. Оба члена экипажа погибли. По информации МО РФ, разрушений на земле в ходе крушения Су-34 не было.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло уточнил в своем Telegram-канале, что последствий крушения бомбардировщика удалось избежать благодаря тому, что он упал в горной местности.

«На территории нашей республики разбился самолет Су-34 ВКС России. Летчики погибли. Соболезную родным и близким! На месте в настоящий момент находятся все необходимые службы», — добавил он.



В каких боях участвовал разбившийся Су-34

Упавший в Северной Осетии бомбардировщик множество раз атаковал боевиков в Сирии и принимал участие в СВО, рассказали РИА Новости в оперативных службах.

«Разбившийся в Северной Осетии Су-34 неоднократно наносил удары по позициям боевиков в Сирии и участвовал в спецоперации», — уточнил источник.



По данным собеседника издания, потерпевший крушение борт вылетел с аэродрома в Моздоке.

О чем предупредили жителей Северной Осетии после крушения Су-34

Сергей Меняйло опубликовал обращение к жителям Северной Осетии после падения Су-34. Он напомнил гражданам, что съемка и публикация в Сети материалов о разбившемся в горах самолете запрещена.