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Норвегия анонсировала сборку танков Leopard 2 в стране

В Минобороны Норвегии объявили о начале сборки танков Leopard 2 в стране.

Норвегия анонсировала сборку танков Leopard 2
© globallookpress.com
«Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии. 37 из 54 танков Leopard 2», — заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Он уточнил, что сборка будет производиться на заводе RITEK в Левангере.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление немецких танков на Украине произвело этический шок в России.

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