Боец ВС РФ "Чех", спасая икону, попал в центр разрыва "кассеты" и выжил

Телеканал "Звезда" снял репортаж о том, как бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ героически освобождали Новомихайловку. Один из штурмовиков с позывным "Чех" рассказал, как чудом уцелел, спасая из икону.

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Морпех нашел образ Святителя Николая Чудотворца недалеко от разрушенного храма. Когда выходил с ним из Новомихайловки, попал под удар кассетного боеприпаса.

"Сердцевик этой бомбы прям в угол дома врезался, и все эти бомбочки разлетелись вокруг меня", - вспоминает боец. - "Я просто весь в дыму был, в огне. Думал, во мне дырок немерено, а оказался целый. И икона, как видите, тоже уцелела. Даже ни одной царапины. Когда Новомихайловку восстановят и храм, мы вернем ее на место, там где ее дом".



Напомним, Новомихайловка была освобождена 22 апреля 2024 года подразделениями "Южной" группировки войск ВС РФ.