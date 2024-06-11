Командир ТОС "Солнцепек" четыре раза выжил и спас своего механика

Несмотря на юный возраст и веселый вид, старший лейтенант Леонид Карташов побывал во множестве переделок и, по собственным словам, четыре раза был на волосок от гибели.

Офицер командует тяжелой огнеметной системой "Солнцепек" - украинцы это оружие боятся, уважают и мечтают уничтожить. Да только кто ж им даст... Но попытки предпринимаются регулярно.

23 февраля 2022 года, за день до начала СВО отец спросил Леонида: "Ну что, вы уже зашли?". Отец - военный пенсионер, и без новостей почуял: что-то будет. А семье Карташов сказал, что отправляется на учения.

"Страшно было первые минут 30-40. Потом все как-то пошло своим чередом, началась рутинная работа. Есть цель - надо очень быстро собраться, привязаться к местности и отстрелять", - приводит слова огнеметчика Минобороны РФ.



В период наступления экипаж Карташова, бывало, выполнял по 10-12 огневых задач в день. Иногда к цели уходили 2-4 снаряда, иногда - весь пакет из 24 НУРСов.

Орден Мужества старший лейтенант заработал, когда вывел из-под обстрела свою машину с пострадавшим экипажем.

"Механика-водителя и наводчика-оператора моих ранило. Наводчика контузило, мехвод получил множественные осколочные ранения. Механик мне сказал: "Я рук не чувствую". Он не смог открыть свой люк - танкисты знают, это тяжело физически, - и командиру пришлось со своего места пролезть, дотянуться и открыть водительский люк. Тогда он смог вытащить раненого, сесть на его место и увести машину и людей из-под обстрела.



"Я даже не подозревал, что кто-то оценит мои поступки. Для меня это была просто еще одна острая ситуация при выполнении задач. А так я четыре раза был на грани жизни и смерти", - рассказал Карташов.

Сейчас он служит в академии - готовит из курсантов таких же боевых офицеров, как сам.