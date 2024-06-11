$88.99+0.2395.64-1.05
Войти в почту

РИАН: упавший в Северной Осетии Су-34 воевал в Сирии и на СВО

Военный истребитель Су-34 ВКС России, который разбился в горах Северной Осетии, множество раз атаковал сирийских боевиков и принимал участие в СВО. Об этом сообщает источник из оперативных служб.

Стал известен боевой путь рухнувшего Су-34
© РИА Новости
«Разбившийся в Северной Осетии Су-34 неоднократно наносил удары по позициям боевиков в Сирии и участвовал в спецоперации», — заявил источник из оперативных служб.

Его слова передает РИА Новости.

Стало известно, сколько человек было на борту разбившегося Су-34

По данным собеседника, самолет вылетел с аэродрома в Моздоке. В Минобороны РФ отметили, что причиной крушения, предварительно, стала техническая неисправность. На место ЧП направляется комиссия ВКС РФ.

Военные новости
Горячая новость