Российский «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ

Расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил командный пункт ВСУ, находившийся на удалении свыше 30 км от линии боевого соприкосновения.

Цель помогла выявить воздушная разведка: с высоты удалось заметить систематические передвижения групп ВСУ и военной техники. Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность вести с их помощью эффективную контрбатарейную борьбу и на значительном удалении атаковать тыловые позиции противника.

Видео Минобороны РФ.