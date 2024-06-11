Франция планировала к 2029 году снять с вооружения передаваемые Киеву истребители Mirage 2000-5 после их замены на Rafale, поэтому стране выгодно, чтобы списываемые самолеты сгорели в украинской степи. Об этом рассказал французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр в беседе с ТАСС.

«Дешевле обойдется наблюдать, как они горят в украинской степи», — отметил де Латтр.



Истребитель Mirage 2000-5, развивающий скорость до 2 чисел Маха, способен нести под крыльями как большой запас топлива в дополнительных баках, так и ракеты MICA.