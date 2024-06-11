В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

Названа цель боев ВСУ за Часов Яр

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.