Журналисты назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

В боях под Бахмутом погибло 19,5 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», из которых 17,2 тысячи были заключенными. Такие данные приводит «Медиазона»* и Русская служба BBC.

«Первые вербовки заключенных были направлены на то, чтобы привлечь на фронт осужденных с военным опытом. Отношение к ним не отличалось от отношения к другим. Но позже заключенных стали набирать в качестве расходного материала», – цитирует BBC военного эксперта Джека Уотлинга.



По данным СМИ, ЧВК «Вагнер» заключила контракты с 48 тысячью заключенных. Практически все они были задействованы в боях под Бахмутом.

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Уточняется, что за все время своего существования ЧВК «Вагнер» израсходовала на выплаты погибшим бойцам около 108 млрд рублей. В эту сумму не включены зарплаты и компенсации за ранения. Родственники погибших заключенных, подписавших контракт с ЧВК, получили 92,5 млрд рублей. Наемникам по обычным контрактам выплатили 15,4 млрд рублей.

Министерство обороны РФ эти данные не комментировало.

Напомним, в мае 2023 года основатель ЧВК Евгений Пригожин заявлял, что потери компании в боях за Бахмут составили 20 тысяч человек, половина из которых – заключенные.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал «ФедералПресс» о своей встрече с Пригожиным.

*Признана СМИ-иностранным агентом