Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР

Российские бойцы сорвали попытки ротации противника в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого, сообщает РИА Новости.

Военные России улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций. Подразделения армии РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Старомайорское.

Также поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники противника в районах Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара.