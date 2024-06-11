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Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР

Российские бойцы сорвали попытки ротации противника в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого, сообщает РИА Новости.

Группировка "Восток" сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР
© РИА Новости

Военные России улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций. Подразделения армии РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Старомайорское.

Также поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники противника в районах Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара.

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