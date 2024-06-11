Спецоперация на Украине 11 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 июня 2024 года.

Полковник Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем в составе ВСУ

На Украине полковник Вадим Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем, которые были созданы в феврале 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб украинской армии.

Это произошло на основе приказа министра обороны Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) еще 9 февраля сообщал, что Сухаревский возглавит этот род войск.

С чем связана задержка в назначении, неизвестно.

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на трех направлениях

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что наиболее напряженная ситуация сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР, сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что самая горячая обстановка остается на покровском направлении. На кураховском направлении противник пытается принять меры, чтобы не допустить продвижения Вооруженных сил России в глубину территории.

В украинском Генштабе также сообщили, что на харьковском направлении Вооруженные силы Украины продолжают принимать меры по усилению оборонных позиций и рубежей.

Российская армия разбила ВСУ за Авдеевкой

Российские войска разбили Вооруженные силы Украины в поселке Новопокровское в ДНР, сообщает «Лента.ру».

Бойцы ворвались в поселок, выбив силы ВСУ с позиций.

Уцелевшие военнослужащие сбежали, а сам населенный пункт перешел под контроль России.