Спецоперация на Украине 11 июня: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 июня 2024 года.
Полковник Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем в составе ВСУ
На Украине полковник Вадим Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем, которые были созданы в феврале 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб украинской армии.
Это произошло на основе приказа министра обороны Украины. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) еще 9 февраля сообщал, что Сухаревский возглавит этот род войск.
С чем связана задержка в назначении, неизвестно.
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на трех направлениях
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что наиболее напряженная ситуация сложилась на краматорском, кураховском и покровском направлениях в ДНР, сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что самая горячая обстановка остается на покровском направлении. На кураховском направлении противник пытается принять меры, чтобы не допустить продвижения Вооруженных сил России в глубину территории.
В украинском Генштабе также сообщили, что на харьковском направлении Вооруженные силы Украины продолжают принимать меры по усилению оборонных позиций и рубежей.
Российская армия разбила ВСУ за Авдеевкой
Российские войска разбили Вооруженные силы Украины в поселке Новопокровское в ДНР, сообщает «Лента.ру».
Бойцы ворвались в поселок, выбив силы ВСУ с позиций.
Уцелевшие военнослужащие сбежали, а сам населенный пункт перешел под контроль России.