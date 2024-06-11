Мобилизация: последние новости на сегодня 11 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 июня 2024, в материале «Рамблера».

Главы Минобороны и Минздрава обсудили лечение участников СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что работу нужно выстроить наиболее эффективным образом, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, система оказания помощи участникам спецоперации должна быть общей. Министр указал, что у военнослужащих есть дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни.

«Они получают ранения и травмы, поэтому пора выстроить систему отношений между ведомствами так, чтобы задача качественного лечения выполнялась наиболее эффективно», — отметил Белоусов.



Стало известно об отказах российским арестантам в отправке на СВО

Арестантам из Татарстана отказали в отправке на специальную военную операцию в качестве добровольцев, сообщает «Лента.ру».

Как минимум речь идет о семи подобных случаях. Большинство тех, кому было отказано, проходили по «наркотическим» статьям.

При этом МВД по Татарстану заявило, что арестанты не получали отказа — документы с прошением об отправке на СВО были возвращены им без рассмотрения, так как они у заключенных не соответствовал требованиям.

Белоусов провел первую встречу с освещающими СВО военкорами

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов встретился с военкорами, которые занимаются освящением спецоперации, сообщает «Вечерняя Москва».

Мероприятие стало первым подобным для Белоусова в новой должности. Разговор был конструктивный и откровенный.

Ожидается, что подобные мероприятия станут регулярными.