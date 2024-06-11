Украинские националисты из запрещенной в России террористической организации "Кракен", которая входит в ГУР Украины, во время боев эвакуируют только раненых из своего подразделения, а других боевиков ВСУ бросают на произвол судьбы. Об этом рассказал пленный военнослужащий 415 стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко, сообщил телеканал "Звезда".

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По словам Доценко, он находился на позиции в опорном пункте, где проходил бой и было много раненых.

"К вечеру залетели два Bradley, по-моему это были "Кракена", вытянули своих, тех, кто был там с нами из других подразделений - никого, ничего. Забрали своих и откатились", - отметил пленный.



Доценко и сам получил ранение, поэтому не смог эвакуироваться и оставался на этой же позиции в течение нескольких дней. Когда бои стихли, он пополз дальше по окопам, чтобы найти воды, но натыкался только на тела погибших боевиков ВСУ.

"Дополз до позиции, где лежали наши двухсотые, нашел воду и там остался. Утром шли российские военные, крикнули "Есть кто живой" и обнаружили меня. Я руки поднял, трехсотый, у меня оружия не было, ни автомата, ничего", - рассказал Доценко.



Ранее сообщалось, что самые фанатичные украинские подразделения, включая запрещенный в РФ террористический "Кракен", сбежали из Волчанска под давлением ВС РФ.