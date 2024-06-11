«Странная тема»: боец ВСУ указал на нюанс в поставках западного оружия

Выделяемое западными странами оружие и боеприпасы не доходят до бойцов ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Александр Журавель с позывным Манюня. По его словам, везде обсуждается, что их якобы получили, но при этом никто не располагает хоть какими-то точными данными на этот счет и лично это самое вооружение не видел.

По поводу, кстати, помощи, траншей США и прочее, то есть тоже странная вообще тема. <...> Постоянно говорят — то выдали, то выдали, но у кого ни спросишь, никто не знает, где это. И давали ли вообще. Вот. Поэтому, не знаю, вероятно, что где-то <...> нас обманули. Причем, возможно, даже крепко, — резюмировал военнопленный.



WP: США сняли запрет на поставки вооружений батальону «Азов»

Ранее администрация Штатов сняла запрет на поставки оружия украинскому батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В Госдепе США добавили, что перед этим деятельность формирования была проанализирована.

До этого стало известно, что МИД и Минобороны Бельгии намерены потребовать у Киева объяснений из-за использования украинскими военными бельгийского оружия в ходе атак на Белгородскую область. В Брюсселе подчеркивают, что переданное Украине оружие предназначалось исключительно «для защиты территорий и населения».

Кроме того заместитель помощника главы Пентагона Кимберли Джексон информировала, что поставки вооружения Украине со стороны США привели к сложностям с мониторингом собственных запасов оружия. В ходе выступления в Центре новой американской безопасности она назвала процесс контроля за поставками ответственным и сложным. Представитель оборонного ведомства признала, что также сложно уследить за поступающими запросами со стороны Украины.