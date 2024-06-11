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МО РФ сообщило о продвижении в направлении села Константиновка под Угледаром

Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" продвинулись в направлении села Константиновка на угледарском направлении. 

Бойцы группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" совместно с другими штурмовыми подразделениями дальневосточников продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта", - отметили в ведомстве.

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По данным Минобороны, взятие Константиновки позволит затруднить снабжение угледарской группировки противника, а также откроет путь для наступательных действий в глубину обороны врага на южнодонецком направлении.

По информации оборонного ведомства, тактика наступления штурмовиков под Константиновкой такая же, как и при штурме других укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Бойцы действуют, как правило, небольшими группами, тайно вскрывают тщательно замаскированные огневые точки врага", - уточнили там.

Продвижение штурмовых групп осложняется большим количеством заминированных коммуникаций и участков местности.

"Везде растяжки. Они [военные ВСУ] хитрые, не хотят нас пускать. Но у них не получается, мы сильнее и опытнее, у нас хороший настрой. Всегда за нами успех", - приводит Минобороны слова стрелка-штурмовика с позывным Чех.

По словам бойца, несмотря на шквал ответного огня и постоянную работу вражеских дронов-камикадзе, противнику не удается сдерживать натиск российских штурмовых групп.

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