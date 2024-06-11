Пушилин назвал необходимые шаги по защите Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел Артемовска, из-за чего в городе невозможно провести работы по разминированию. Необходимые шаги по защите населенного пункта назвал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью телеканалу «Россия 24».

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«По предварительной оценке, нам предстоит отстранить противника на дополнительные 20-25 километров от Артемовска», — оценил ситуацию глава ДНР.



Помимо разминирования, требуется ликвидировать завалы и оценить ущерб. По словам Пушилина, украинская сторона до сих пор заинтересована в возвращении Артемовска, его потеря стала «серьезным ударом» для ВСУ. «Даже после освобождения Клещеевки и Андреевки у противника остается возможность атаковать город», — добавил он.

Ранее Денис Пушилин обвинил ВСУ в ударах по гражданскому населению. По словам главы региона, Киев наносит удары по не связанной с военными инфраструктуре ДНР.