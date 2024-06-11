ВС России полностью заняли село к югу от Бахмута

Вооруженные силы России полностью заняли село Ивановское, расположенное к югу от Бахмута, вытеснив оттуда украинские войска. Это подтвердил военный паблик Deep State (DS), передает издание «Страна» в Telegram, указав, что бои за этот населенный пункт велись с зимы 2023 года.

Уточняется, что Минобороны РФ еще в марте заявило о захвате Ивановского, но в то же время другие источники информации писали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают сопротивляться в его юго-западной части.

Кроме того, в паблике признали продвижение российских войск в Старомайорском на Времьевском выступе. При этом в МО РФ уже заявили о полном захвате этого населенного пункта.