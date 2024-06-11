США направили ВМС для слежки за направляющимися в порт Гаваны кораблями России

Соединенные Штаты направили военно-морские силы для слежки за группой кораблей ВМФ РФ, направляющейся в порт Гаваны. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Вашингтон не видит угрозы в предстоящем визите российских кораблей в кубинский порт, однако "американские корабли были направлены для слежки за русскими".

Ранее Революционные вооруженные силы Кубы заявили, что группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Речь идет о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подводной лодке "Казань", танкере "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер". В заявлении подчеркивалось, что "ни один из кораблей не несет ядерного оружия", а потому их стоянка "не представляет угрозы для региона".

Представитель администрации США уточнил, что за подводной лодкой будут следить два американских эсминца и два корабля с гидроакустическим оборудованием, а за кораблями РФ - эсминец и катер береговой охраны США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия таким образом якобы выражает недовольство поддержкой США Украины.

Очевидно, они сигнализируют о своем недовольстве тем, что мы делаем для Украины", - сказал он CBS. Ранее чиновник заявил, что США следят за ситуацией вокруг визита кораблей ВМФ РФ в порт Гаваны, но не видят в этом серьезной угрозы национальной безопасности.



5 июня агентство Associated Press (AP) сообщило, что вашингтонская администрация якобы ожидает прибытия летом российских кораблей в Карибский бассейн для проведения военно-морских учений. Как сообщали агентству американские должностные лица, они прибудут в регион "в ближайшие недели". По утверждению американских чиновников, российские корабли могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. В Белом доме, Госдепартаменте и Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эти утверждения.