Военкор пообещал «огромные перемены» после встречи с Белоусовым

После встречи российских военных корреспондентов с министром обороны Андреем Белоусовым всех ждут «огромные перемены». Об этом заявил военкор RT Мурад Газдиев в своем Telegram-канале.

«Мы донесли все, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно все. Нас ждут огромные перемены», — пообещал Газдиев.



В понедельник, 10 июня, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими спецоперацию на Украине. Военкоры сочли разговор с министром откровенным и конструктивным.

Белоусов провел встречу с военкорами

Военкор Александр Коц сообщал, что в ходе встречи министром были даны поручения, такие мероприятия станут регулярными.