Адмирал Самуэль Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, рассказал, что Соединенные Штаты планируют сорвать возможное вторжение НОАК на Тайвань. Он добавил, что в рамках операции будут использованы тысячи беспилотников различных типов. Об этом пишет обозреватель Джош Рогин в статье для Washington Post​​​.

Военачальник пояснил, что флот предпримет такие действия в том случае, если китайские корабли пересекут пролив и направятся к острову.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей», — подчеркнул адмирал.



По его мнению, срыв планов КНР по быстрому захвату Тайваня «даст время для всего остального». Папаро уточнил, что Пекин якобы готовится к вторжению на остров в 2027 году. К этому времени, добавил он, США следует «подготовиться к ответу».

Рогин заметил, что общался с адмиралом на полях форума по безопасности в Сингапуре. Он отметил, что США, в соответствии с давней политикой «стратегической двусмысленности» никогда не брали на себя обязательства встать на защиту Тайваня в случае нападения Китая.

В частности, глава Соединенных Штатов Джо Байден признал, что решение об отправке американской армии на защиту Тайваня «будет зависеть от обстоятельств». Дональд Трамп, 45-й президент США, заявил в ходе беседы с сенаторами, что если Китай нападет, «мы ни черта не сможем с этим поделать».

Для любого руководителя страны послать американских мужчин и женщин на защиту маленькой демократии на другом конце света было бы очень трудным решением, констатировал обозреватель.

В связи с этим, резюмировал эксперт, «план А» состоит в том, чтобы удержать председателя КНР Си Цзиньпина от попыток вторжения, показать ему, что он не добьется легкой победы.