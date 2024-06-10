Белоусов провел встречу с военкорами

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с корреспондентами, освещающими СВО. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, диалог Белоусова с военкорами носил откровенный и конструктивный характер. Министр намерен проводить такие встречи на регулярной основе.

В Минобороны сообщили, что по итогам прошедшей встречи будет дан ряд поручений.

Напомним, что Белоусов занял пост главы МО РФ 12 мая. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Занимающий должность главы Минобороны до него Серей Шойгу был назначен секретарем Совбеза страны.