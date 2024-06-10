Рогов рассказал о важности освобождения Старомайорского в ДНР

Сопредседатель координационного совета России по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что освобождение Старомайорское на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение и придаст динамики на линии фронта. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости».

По словам Рогова, Старомайорское является «больше чем просто очередным освобожденным населенным пунктом».

«Это залог наших грядущих успехов», — добавил он.



Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка российских ВС «Восток» освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Он находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики. ВСУ смогли захватить это село во время контрнаступления летом 2023 года.