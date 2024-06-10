Украинские власти считают хайпом ряд технологий с искусственным интеллектом, предоставленных западными компаниями, пишет Bloomberg. В Киеве утверждают, что приложения с ИИ невозможно использовать на поле боя, поскольку во многих местах наблюдаются сбои в работе интернет-связи. Украинские стартапы, в свою очередь, обвинили Запад в нежелании предоставить им доступ к данным, которые могли бы способствовать разработке программ.

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Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их «научно-исследовательскими проектами», в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами, — сказано в материале.



Ранее газета The New York Times со ссылкой на заявления украинских командиров сообщила, что западные образцы вооружений, переданные ВСУ, не оправдали себя. По их словам, американские высокоточные снаряды подвели их и продемонстрировали свою неэффективность, что привело к потерям среди личного состава. Предполагается, что это связано с работой российских систем, подавляющих ракеты.

Военный эксперт Драго Боснич ранее заявил, что Россия может поставить странам, противостоящим США и НАТО, сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит». По его словам, такой шаг станет ответом на отправку Украине западного дальнобойного оружия. Специалист утверждает, что господству Соединенных Штатов и их союзников в этом случае придет конец.