$88.99+0.2395.64-1.05
Войти в почту

В Госдуме опровергли падение А-50 над Азовским морем фразой «безбожно врут»

Прозвучавшие в США заявления об уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 системой Patriot не соответствуют действительности. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов корреспонденту RTVI. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале издания.

Ранее об уничтожении российского самолета ДРЛО заявила помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе заявила.

«Безбожно врут», — отреагировал на слова американки Картаполов и призвал не придавать значение звучащим из США заявлениях. Самолет никто не сбивал, в том числе и американцы, сказал глава комитета Госдумы. «У них еще "сбивалки" не выросли», — заключил он.

В США признали причастность к «засадам» на российские военные самолеты

Ранее украинская военная разведка заявила о поражении новейшего российского истребителя Су-57 на аэродроме в Астраханской области. Депутат Госдумы Алексей Чепа призвал не доверять украинским источникам. Он добавил, что Украине готова взять на себя ответственность даже за происшествия техногенного характера.

Военные новости
Видео
Андрей Картаполов
Алексей Чепа
Госдума