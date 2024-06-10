Сеул и Вашингтон разработали инструкции по совместному ядерному сдерживанию

Южная Корея и США разработали инструкции по совместным действиям союзников по ядерному сдерживанию на Корейском полуострове. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, документ содержит принципы и процедуру поддержания и укрепления США и Южной Кореей надежной и эффективной политики и готовности к ядерному сдерживанию.

«Стороны согласились, что данные совместные инструкции подготовят твердую основу для укрепления взаимодействия по вопросу интегрированного расширенного сдерживания, осуществляемого совместно Сеулом и Вашингтоном», — говорится в тексте.



Также страны во время третьего заседания Ядерной консультативной группы обсудили «совместное планирование и исполнение» комплексных планов по ядерным и конвенциональным вооружениям на Корейском полуострове, подтвердив, что «интеграция передовых обычных военных сил Южной Кореи в ядерное планирование США» укрепить их возможности сдерживания и реагирования на угрозы со стороны КНДР.