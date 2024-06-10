В НАТО рассказали, как считают российские самолеты

Помощника генсека НАТО Дэвид ван Вил заявил, что альянс подсчитывает количество самолетов у России с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Bloomberg.

По словам ван Вила, НАТО применяет ИИ для обработки спутниковых снимков, на которых запечатлены российские самолеты и заправочные станции. Как объяснил помощник генсека, такая деятельность для ИИ не предполагает жертв и несет минимальные риски.

«Один из способов использования ИИ организацией является чтение спутниковых снимков для подсчета российских самолетов и заправочных станций», — заявил он.



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