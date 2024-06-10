Посол объяснил, почему Южная Корея не поставляет оружие Украине

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил, что власти страны понимают, что поставки вооружений Украине никак не повлияют на ход конфликта, однако разрушат отношения с Москвой. Газета.Ru

«В Корее хорошо понимают, что, если их оружие окажется на Украине, оно не поменяет ход боевых действий. Но на наши двусторонние отношения это окажет существенное негативное влияние. Если с Западом у нас, как говорят политологи, отношения испорчены на поколение вперед, то про Россию и Южную Корею, к счастью, так сказать нельзя», — указал Зиновьев. ТАСС

Вместе с тем он отметил, что вероятнее всего, украинскую формулу мира в Южной Корее считают «мертворожденной». News.ru