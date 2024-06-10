Появилось видео испытаний FPV-танка "Вася" в Запорожской области

Российские военные и инженеры скрестили танк с FPV-дроном. Телеуправляемый гибрид на базе Т-72А назвали "Vася", испытали в Запорожской области, сняли процесс на видео, а результаты выложили в Сеть.

Судя по ролику, оператор может наблюдать за обстановкой с места механика-водителя и управлять движением танка, а также поворотом башни. Умеет ли FPV-танк прицеливаться и стрелять, пока неизвестно.

"Тухачевский вставай, мы вернули телетанки! А если серьезно, то роботизация серийных образцов бронетанковой техники - очень перспективное и востребованное направление", - отметил канал Панцервафли.



Ранее Ростех сообщил о начале испытаний программно-аппаратного комплекса "Прометей" для роботизации различной гусеничной бронетехники: БМП, БМД и танков. Тестируют систему на БМП-3.