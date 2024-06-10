Помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе рассказала о том, что для охоты на российские военные самолеты используется засада, организованная с участием комплекса Patriot. Об этом пишет RT.

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По ее словам, для поражения таких целей как самолет А-50 используется классическая засада с помощью средств ПВО. Для этого расчеты Вооруженных сил Украины перемещали их непосредственно к линии соприкосновения.

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«Таким образом, опровергнута ранее вброшенная версия о том, что А-50 якобы был сбит «дружественным огнем»», - подчеркнуло издание.



Ранее Минобороны РФ проинформировало, что «Искандер» точным ударом уничтожил американский комплекс Patriot и радиолокационную станцию в Запорожской области. При этом британский эксперт Александр Меркурис выразил уверенность, что американские системы ПВО Patriot бесполезны против российских ракет «Искандер-М», «Циркон» и «Кинжал». Киевский режим не сможет контролировать небо, какую бы помощь ему не оказали западные страны, считает он.