Группа российских военных кораблей прибыла на Кубу

Перед этим они провели в Атлантическом океане учения с применением высокоточного оружия.

Фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер» будут находиться в порту Гаваны до 14 июня. В программе российских моряков — визиты вежливости к командующему кубинским ВМФ и губернатору Гаваны, а также посещение культурно-исторических мест, сообщает Минобороны Кубы.

Новый Карибский кризис? Зачем РФ отправляет корабли на Кубу

В Госдепартаменте США сообщили РБК, что Вашингтон не воспринимает российские корабли как угрозу и не вызывают беспокойства у американского руководства.