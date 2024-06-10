На оружейном заводе в Польше произошел взрыв

В Польше произошел взрыв на оружейном заводе Меско в городе Скаржиско-Каменна. Об этом сообщает радиостанция RMF24. Газета.Ru

Взрыв произошел в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад, рассказала директор завода Эльжбета Сренявская. Она не уточнила, что именно взорвалось, лишь отметила, что есть пострадавшие и, возможно, один погибший. Российская газета

Cогласно информации, размещенной на сайте Mesko S.A., компания производит переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, Grom, противотанковые ракетные комплексы типа Spike-LR, а также переносные комплексы Jack-S, предназначенные для поражения как бронированной военной техники на земле, так и аппаратов, летающих на низкой высоте. ТАСС