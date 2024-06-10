Группировка "Центр" отразила за сутки пять контратак ВСУ в ДНР

Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и отразила пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки, потери противника в их зоне ответственности составили до 345 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Калиново, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - сообщили в Минобороны.



По данным МО РФ, противник потерял до 345 военнослужащих и 4 боевые бронированные машины, в том числе 2 боевые машины пехоты Bradley производства США, 2 пикапа. Кроме того, поражены три 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и четыре 122-мм гаубицы Д-30.