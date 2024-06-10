Бывший полковник СБУ назвал дату решающего сражения на Украине

Генеральное сражение на Украине в рамках операции, которая приведет к окончанию конфликта, может произойти уже этим летом или в начале осени. Такое мнение высказал украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, российские войска постепенно продвигаются, выполняя план, и с военной точки зрения в конце лета должна произойти основная операция.

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«Они идут потихоньку. Когда они будут готовы? Я так думаю, август-сентябрь», - пояснил он, оценивая действия российских сил.



Стариков также подчеркнул, что такого же мнения придерживается ряд политологов, которые свои расчеты строят не с военной точки зрения, а оценивая другие факторы.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После начала конфликта западные страны ввели обширные антироссийские санкции и начали масштабные поставки оружия, в том числе танков и систем противовоздушной обороны.

При этом ряд западных стран дал разрешение Украине применять полученное оружие для ударов не только по целям на территории новых регионов России, но и по объектам в старых регионах. А президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что союзники могут отправить войска на Украину. По его словам, сейчас в ЕС нет консенсуса по этому вопросу, но «ничего исключать нельзя». Позднее французский лидер отметил, что допускает отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию обороны и от Киева поступит такая просьба.